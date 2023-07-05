الحدّ من عدد التغريدات على تويتر يؤثر على استجابات الحكومات المحلية للكوارث في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بدأت القيود التي أدخلها تويتر مؤخرًا على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها كل يوم في التأثير على استجابات الحكومات المحلية للكوارث الطبيعية في اليابان، في وقت تمر فيه البلاد بموسم الأمطار.

فقد استخدمت مدينة ياماغوتشي في غرب اليابان تويتر لنشر المعلومات بما في ذلك مستويات المياه في الأنهار. ومع ذلك، لم تتمكن المدينة من نشر التغريدات المتعلقة بذلك من يوم الجمعة حتى السبت، وفقًا لقسم إدارة الكوارث. وصرح مسؤول في القسم قائلاً: ”تُشاهد التغريدات على تويتر بشكل متكرر، لذلك نحن في ورطة إذا لم يتم حل المشكلة“.

في يوم السبت، قام تويتر بفرض حد أقصى يبلغ 600 تغريدة في اليوم على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين غير الموثقين مشاهدتها. وكما صرح إيلون ماسك، أن الحد المفروض هو مؤقت، تم تخفيف القيود في وقت لاحق.

وأعلن ماسك أن المنصة ستحدد عدد التغريدات التي يمكن للحسابات الموثقة قراءتها بـ 6000 يوميا، و600 للحسابات غير الموثقة و300 للحسابات الجديدة غير الموثقة، مبررا خطوته بـ ”كبح الاستخدام المكثف الذي تقوم به أطراف ثالثة لبيانات الشبكة الاجتماعية، لاسيما لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي“.

في محافظة ناغانو الوسطى، قامت الحكومة المحلية في عام 2019 بجمع طلبات الإنقاذ التي تم نشرها على تويتر بعد انهيار سد نهر تشيكوما الناتج عن إعصار قوي، وقامت بتوجيه المعلومات إلى إدارات الإطفاء والشرطة.

صرح مسؤول في قسم الوقاية من الكوارث في المحافظة قائلاً: ”على تويتر، يمكننا الحصول على معلومات في الوقت الفعلي من مواقع الكوارث. إذا استمرت القيود، فقد يكون من الصعب الحصول على معلومات حول وقوع الكوارث“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)