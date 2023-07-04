【فيديو】إصابة 4 أشخاص في انفجار بمبنى وسط طوكيو

أخبار اليابان

أصيب 4 أشخاص على الأقل إثر اندلاع حريق بعد وقوع انفجار في مبنى في منطقة شينباشي في العاصمة اليابانية طوكيو.وقد أظهرت الصور حطاما خارج المبنى، وتصاعد الدخان وألسنة اللهب من طابق سفلي. وقع الانفجار نحو الساعة 3:15 عصرًا بالتوقيت المحلي في مبنى في منطقة شينباشي.

وقع الحريق في مطعم في الطابق الثاني من المبنى على بُعد حوالي 300 متر إلى الغرب من محطة شينباشي للسكك الحديدية، وفقًا للشرطة.

تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحريق.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)