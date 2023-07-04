استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مدارس مختارة في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - سيتم إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ”تشات جي بي تي“ بشكل تجريبي في عدد قليل من المدارس اليابانية التي تعتبر مستعدة تمامًا للتعامل مع مختلف المخاطر، وفقًا للتوجيهات الصادرة عن وزارة التعليم يوم الثلاثاء.

في التوجيهات المتعلقة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، ذكرت الوزارة أنه من المناسب تقييد الاستخدام في الوقت الحالي من أجل تقليل المخاطر مثل تعريض المعلومات الشخصية وانتشار المعلومات الكاذبة.

تعتزم الوزارة إجراء مراجعات مفصلة لنتائج استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية في المدارس المختارة، بما في ذلك الفوائد المؤكدة والمشكلات. سيتم اختيار المدارس المستهدفة بحلول فصل الخريف.

تقدم التوجيهات أمثلة للاستخدام المناسب وغير المناسب لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس.

من غير المناسب تقديم أو إدخال عمل تم إنشاؤه بالكامل بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي في مسابقة أو السماح للطلاب باستخدام مثل هذه الأدوات في الامتحانات المدرسية العادية والاختبارات القصيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)