مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تأثير تصريف مياه فوكوشيما المعالجة على البيئة لا يذكر

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طوكيو - (جيجي برس) - قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء إن الأثر البيئي للخطة المقترحة لإطلاق المياه المعالجة من محطة الطاقة النووية المتضررة في فوكوشيما رقم 1 إلى البحر سيكون ضئيلًا.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة الوطني الياباني في طوكيو: ”الخطة متوافقة مع المعايير الدولية المتفق عليها“ وستكون لها ”أثر ضئيل على البيئة“.

وأضاف غروسي أن تقرير التقييم الشامل للسلامة بشأن الخطة، الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نفس اليوم، ”يجيب بشكل كافٍ على جميع الجوانب العلمية المتعلقة بإطلاق المياه من محطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، التي تعرضت لانصهار نووي ثلاثي عقب زلزال بلغت قوته 9 ريختر وتسونامي لاحق في 11 مارس/ آذار 2011“. وقال: ”آمل أن يكون هذا نهجًا مرضيًا في الوقت الحالي“.

وأشار غروسي أيضًا إلى أنه يدرك المعارضة للخطة من قبل مشغلي الصيد والدول المجاورة وأن ”عمله هو القيام بعمل شريف وتوفير الإجابات على جميع الأسئلة“ التي يطرحونها.

وكان المراقبون النوويون اليابانيون أقروا خطة العام الماضي لتخفيف وتصريف المياه المعالجة في مياه المحيط. وتقول الحكومة إن مستوى التريتيوم سيتم تخفيضه إلى سُبع معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.