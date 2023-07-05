انخفاض عدد العائلات التي لديها أطفال إلى أقل من 10 مليون في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهر مسح حكومي أن عدد الأسر في اليابان التي تحتوي على أطفال دون سن 18 بلغ 9.91 مليون أسرة في العام الماضي، وهو أقل من 10 ملايين للمرة الأولى منذ بدء إحصاءات الحكومة في عام 1986.

في الوقت نفسه، بلغت نسبة الأسر المكونة من شخص واحد 32.9٪ من إجمالي الأسر في البلاد، وهو رقم قياسي جديد، وفقًا لنتائج أحدث المسوح الوطنية لظروف المعيشة التي نشرتها وزارة الرفاهية يوم الثلاثاء.

قال مسؤول في الوزارة: ”لا شك أن النتائج نجمت عن تراجع معدل الولادات في البلاد وتقدم السكان في العمر“.

من بين الأسر التي تحتوي على أطفال، كانت 49.3٪ منها تحتوي على طفل واحد فقط، بينما كانت نسبة الأسر التي تحتوي على طفلين وثلاثة أطفال أو أكثر 38.0٪ و12.7 في المئة على التوالي.

كما أظهر المسح أن ثاني أكثر أنواع الأسر شيوعًا هي الأسر المسنة، التي تمثل 31.2٪ من الإجمالي. تمثل هذه الفئة الأسر التي يكون أفرادها مسنون يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر والعائلات المكونة من أي شخص مسن من هذا العمر وأي شخص دون سن 18 غير متزوج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)