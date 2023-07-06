استطلاع: 4 محافظات تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كامل

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهرت مسحًا قامت به وكالة جيجي برس أن 4 من 47 محافظة في اليابان قد قامت بتبني أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية مثل تشات جي بي تي بشكل كامل.

بدأت الأربع محافظات - فوكوشيما، إيباراكي، غونما، ونييغاتا - استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها بشكل كامل، بينما قامت 10 محافظات أخرى - توتشيغي، تشيبا، كاناغاوا، توياما، ناغانو، شيزوؤكا، هيوغو، ياماغوتشي، كوتشي، وساغا - باختبار استخدام مثل هذه الأدوات.

تتميز إيباراكي بتطبيقها لأداة تشات جي بي تي في أنشطتها الإعلامية. بينما تستخدم المحافظات الأخرى التي قامت بتبني أدوات الذكاء الاصطناعي، هذه الأدوات في الغالب للعمل الإداري.

في المسح، قامت وكالة جيجي برس بإرسال استبيان في الأول من يونيو/ حزيران وتلقت الإجابات من جميع المحافظات في 22 يونيو/ حزيران.

كما أظهر المسح أن 33 محافظة تدرس ما إذا كانت ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالها وكيفية استخدامها. لم تذكر أي محافظة أنها لديها خطط لعدم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)