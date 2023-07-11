【فيديو】تقنية يابانية جديدة تكسر حاجز اللغة

أخبار اليابان

تقنية جديدة بدأ استخدامها في العاصمة اليابانية طوكيو، من شأنها أن تساعد في كسر حاجز اللغة، لاسيما في محطات القطارات والأماكن العامة، حيث يعاني الزوار الأجانب من مشكلة في التواصل مع الآخرين. والتقنية الجديدة عبارة عن شاشة كبيرة للترجمة الفورية، وتقوم بعرض المحادثة تماما كتطبيقات الرسائل في وسائل التواصل الاجتماعي مثل ”واتساب“ وغيرها.

يمكن للزوار الأجانب التفاعل مع الموظف أمام شاشة شفافة بارتفاع 40 سم حيث يمكن قراءة الترجمة المتزامنة من اليابانية إلى لغة أجنبية والعكس بسهولة أو مشاهدتها في ثوانٍ.

يتم تقديم نظام الترجمة التجريبية هذا الأسبوع ويمكنه ترجمة ما يصل إلى 12 لغة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)