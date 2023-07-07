هوندا إن-بوكس السيارة الأكثر مبيعًا في اليابان في الفترة من يناير إلى يونيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - كانت السيارة الصغيرة هوندا إن-بوكس التابعة لشركة هوندا موتور هي السيارة الجديدة الأكثر مبيعًا في اليابان في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، حيث احتلت المركز الأول للسنة الثانية على التوالي على أساس النصف الأول، وفقًا لبيانات صناعة السيارات التي أعلنت يوم الخميس.

ارتفعت مبيعات هوندا إن-بوكس بنسبة 8٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 112248 وحدة، وذلك بفضل الطلب القوي من المستخدمين العائليين، على الرغم من رفع أسعارها في أواخر أبريل/ نيسان بسبب ارتفاع تكاليف المواد.

وجاءت شركة تويوتا في المرتبة الثانية، حيث نمت مبيعاتها بنسبة 19.4٪ إلى 97421 وحدة، وجاءت تويوتا كورولا سيدان في المركز الثالث، مع 82374 وحدة، بزيادة 16٪.

تم إصدار البيانات من قبل جمعية تجار السيارات اليابانية والجمعية اليابانية للسيارات الخفيفة والدراجات النارية.

بقيت تشكيلة أفضل ثلاثة طرز دون تغيير عن العام السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)