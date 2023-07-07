شركة NEC تطور ذكاء اصطناعيًا باللغة اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - طورت شركة NEC نموذجًا للذكاء الاصطناعي التوليدي عالي الكفاءة باللغة اليابانية في ظل الهيمنة العالمية للنماذج التي تم تعمل باللغة الإنكليزية.

في هذا الشهر، ستبدأ NEC في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بناءً على نموذجها اللغوي الضخم الخاص بها للاستخدام في الأعمال التجارية في اليابان، وفقًا لإعلان صدر يوم الخميس.

تستهدف مبيعاتها 50 مليار ين في السنوات الثلاث المقبلة.

يتميز الذكاء الاصطناعي الذي طورته NEC بحمل خادم أقل واستهلاك طاقة أقل. يمكن تخصيصه وفقًا لبيئات استخدام العملاء.

ستقدم الشركة خدمات الذكاء الاصطناعي المعدلة وفقًا لطلبات العملاء، مثل حماية المعلومات السرية بشكل صارم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)