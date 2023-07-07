اليابان تتعهد بمساعدات إضافية لمواجهة آثار الزلزال المدمر في تركيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ستقدم اليابان مساعدة إضافية لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير/ شباط، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثاتهما الهاتفية يوم الخميس.

وستشمل المساعدات الإضافية 5 مليارات ين في شكل منح، خاصة لمساعدة الدولة المنكوبة بالزلزال على إزالة الأنقاض وشراء المعدات الطبية والآلات الثقيلة، وقروض بقيمة 80 مليار ين لمشاريع الإنعاش وإعادة الإعمار.

وقال كيشيدا إن اليابان تستعد لتقديم التعاون الفني على أساس خبرتها، وقد أعرب أردوغان عن امتنانه وشكره لليابان.

هنأ الزعيم الياباني أيضًا أردوغان بإعادة انتخابه كرئيس لتركيا في مايو/ أيار وبالذكرى المئوية لتأسيس البلاد.

أعرب كيشيدا عن توقعاته بأن تصبح تركيا أكثر ازدهارًا في الـ100 عام المقبلة بفضل قيادة أردوغان.