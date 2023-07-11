【فيديو】فريق ياباني يصمم روبوت للمساعدة في بناء قواعد على سطح القمر

أخبار اليابان

كشفت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) عن تجربة توضيحية لروبوت صغير يقوم بأعمال الهندسة المدنية مثل تسوية الأرض لتطوير البنية التحتية مثل القواعد القمرية المستقبلية. يبلغ حجم كلا الروبوتين حوالي متر واحد ويزنا حوالي 50 كيلوغرامًا.

أجريت التجربة في ”حقل استكشاف“ يحاكي التربة الرملية للقمر في مركز وكالة الفضاء اليابانية في ساغاميهارا، ونفذ ما مجموعه خمسة روبوتات المهام الخاصة بهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)