بعد مرور عام... لا توجد احتمالية لبدء محاكمة المشتبه في إطلاق النار على آبي

أخبار اليابان

نارا - (جيجي برس) - بينما كان يوم السبت هو الذكرى السنوية الأولى لحادث إطلاق النار القاتل على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، لا توجد آفاق حتى لبدء محاكمة المشتبه به في إطلاق النار.

تم توجيه تهمة القتل وتهم أخرى للمشتبه به تيتسويا ياماغامي (42 عامًا). ولكن من غير المرجح أن تبدأ محاكمته هذا العام، وفقًا لما ذكره المراقبون.

وفقًا للائحة الاتهام ومصادر أخرى، يُزعم أن ياماغامي قتل آبي بإطلاق النار عليه من مسدس محلي الصنع مرتين من مسافة قريبة في شارع بالقرب من محطة ياماتو-سايداغي التابعة لشركة كينتيتسو للسكك الحديدية في مدينة نارا الغربية في 8 يوليو/ تموز 2022.

كان آبي، الذي كانت فترة ولايته كرئيس للوزراء لمدة ثماني سنوات وثمانية أشهر الأطول في تاريخ الحكومة الدستورية في اليابان، يلقي خطابًا في إطار حملة انتخابية لمجلس الشيوخ الياباني.

يُعتقد أن المشتبه به صنع ستة مسدسات يدوية الصنع في منزله في نارا منذ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)