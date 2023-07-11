هوندا تسعى إلى تسريع تطوير السيارات الكهربائية

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طوكيو - (جيجي برس) -في محاولة لتعزيز وتسريع أعمالها في مجال السيارات الكهربائية، تتحرك شركة هوندا موتور لتشكيل تحالفات مع شركات أخرى وإعادة تنظيم شبكة شراء قطع الغيار الخاصة بها.

تهدف الشركة إلى طرح السيارات المجهزة بتكنولوجيا القيادة الذاتية والسيارات المتصلة وكذلك السيارات الكهربائية بنشاط.

أعلنت هوندا في وقت سابق من هذا الشهر عن اتفاقية أساسية مع شركة SCSK Corp. لخدمات تكنولوجيا المعلومات الرئيسية لتطوير برامج على السيارة، إيمانًا منها بأن مثل هذه البرامج هي تقنية أساسية تحدد قيمة سيارات الجيل التالي.

على وجه التحديد، من المتوقع أن تقوم الشركتان بتطوير أنظمة إلكترونية للسيارات وبرامج التحكم للقيادة الذاتية بشكل مشترك، حيث تخطط هوندا لقبول حوالي 1000 مهندس تكنولوجيا معلومات من SCSK ومقرها طوكيو بحلول عام 2030.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)