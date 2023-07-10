تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في اليابان خلال الصيف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تتزايد المخاوف في اليابان بشأن احتمالية تجدد حالات فيروس كورونا هذا الصيف.

مع تكرار موجات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان كل صيف، يحث الخبراء الناس على اتخاذ تدابير استعدادًا لموجة تاسعة محتملة.

ووفقًا لوزارة الصحة، بلغ متوسط عدد حالات كورونا المبلغ عنها بانتظام من حوالي 5000 مؤسسة طبية في جميع أنحاء البلاد 7.24 في الأسبوع المنتهي في 2 يوليو/ تموز.

وقد ارتفع هذا الرقم الأخير بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا من 1.80 في الأسبوع من 1 إلى 7 مايو/ أيار، قبل أن تخفض الحكومة تصنيف كورونا إلى الفئة الخامسة، التي تشمل الإنفلونزا الموسمية، بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية في 8 مايو/ أيار.

من حيث المحافظة، سجلت أوكيناوا أعلى معدل متوسط، بلغ 48.39 شخص، في الأسبوع الأخير المبلغ عنه، مما يشير إلى أن الوضع الوبائي في أقصى جنوب البلاد أكثر خطورة من ذروة الموجة الثامنة من كورونا، عندما بلغ عدد الحالات في المؤسسات بحوالي 31.85 شخص هناك.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)