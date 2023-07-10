الولايات المتحدة تدعم تصريف مياه فوكوشيما المخطط له في البحر

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واشنطن - (جيجي برس) - عبّر مسؤول في البيت الأبيض عن دعمه لخطة اليابان لتصريف المياه المعالجة من محطة الطاقة النووية المتضررة في المحيط، مستشهدًا بتقرير حديث من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان في مؤتمر صحفي إن التقرير ”يستند إلى التحليل المهني للمؤسسة الدولية المختصة“.

وجاء في التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء الماضي أن خطة الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية لإطلاق المياه في المحيط من محطة فوكوشيما رقم 1 في شمال شرق اليابان ”متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة ذات الصلة“ وأن التصريف ”لن يكون له تأثير إشعاعي ملموس على الناس والبيئة“.

كما أشاد سوليفان بالحكومة الكورية الجنوبية لإجراء تقييمها الخاص لخطة إطلاق المياه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت ”بناءة جدًا“. واعترفت كوريا الجنوبية بسلامة المياه المعالجة في تقرير التقييم الذي أصدرته يوم الجمعة.

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مساعدة اليابان وكوريا الجنوبية في تحسين علاقاتهما، مع إيلاء أهمية للتعاون الأمني بين البلدين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)