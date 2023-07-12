اليابان توفر أجهزة كشف الألغام لإعادة إعمار أوكرانيا

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وارسو - (جيجي برس) - تقوم الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتزويد أوكرانيا بأجهزة كشف الألغام الأرضية في محاولة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب مع روسيا.

تعد إزالة الألغام الأرضية أمرًا بالغ الأهمية لإعادة إعمار أوكرانيا، حيث حوّل الغزو الروسي أكثر من ثلث أراضيها إلى منطقة خطر حيث تنتشر الألغام والقنابل غير المنفجرة، وفقًا للحكومة الأوكرانية.

يتميز كاشف الألغام الذي تم تطويره من قِبَل اليابان بوجود رادار يعرض شكل الأجسام المدفونة تحت الأرض على شاشة العرض، مما يجعل من السهل تمييز الألغام عن المعادن الأخرى بالمقارنة مع الكاشفات التقليدية.

يوم الجمعة، أتيحت للمنظمات الإعلامية فرصة لمشاهدة برنامج تدريبي لإزالة الألغام باستخدام الكاشف الياباني في إحدى ضواحي وارسو في بولندا.

عندما قام المتدرب بتحريك المعدات من جانب إلى آخر فوق الأرض، أطلق صوتًا إلكترونيًا في مكان معين. بعد ذلك، تم عرض أيقونة دائرية على الشاشة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)