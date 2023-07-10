إصدار تحذير خاص من هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات خاصة من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من محافظتي فوكوؤكا وأويتا صباح اليوم الاثنين حيث ضربت الأمطار الجزء الشمالي من منطقة كيوشو الجنوبية الغربية التي تضم المحافظتين بسبب نشاط الأمطار الموسمية.

وقالت الوكالة إن منطقة هطول الأمطار، وهي مجموعة من السحابة التراكمية التي تسبب أمطارًا غزيرة جدًا، تشكلت في محافظات فوكوؤكا وساغا وأويتا.

وصدرت التحذيرات الخاصة لمدن أساكورا، كورومي، أوكيا، يامي، وبلدة سويدا وقرية توهو في فوكوؤكا وكذلك مدينتي هيتا وناكاتسو في أويتا.

وقال ساتوشي سوغيموتو كبير خبراء الأرصاد الجوية في الوكالة: ”من المرجح حدوث كارثة، ويحتاج الناس إلى تأمين سلامتهم على الفور“، داعياً السكان إلى توخي الحذر الشديد من الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة والأنهار المتضخمة.

في معظم المناطق الخاضعة للتحذيرات الخاصة، أصدرت السلطات المحلية أعلى إنذارات للطوارئ في نظام الإنذار المكون من خمسة مستويات في البلاد، وحثت السكان على تأمين سلامتهم على الفور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)