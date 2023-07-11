دعم مقدمي الرعاية الشباب مشمول في مسودة خطة تأمين الرعاية في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - أعدت وزارة الصحة اليابانية خطة أساسية لنظام تأمين الرعاية التمريضية في البلاد والتي تتضمن لأول مرة دعمًا لمقدمي الرعاية الشباب، أو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يقدمون الرعاية اليومية لأفراد الأسرة.

مسودة الخطة، التي قدمت في اليوم إلى لجنة فرعية لمجلس الضمان الاجتماعي، تقدم المشورة لوزير الصحة، تتضمن أيضًا دعم الأشخاص الذين يعتنون بأفراد الأسرة المسنين المصابين بالخرف.

ستنعكس الخطة في الخطط التشغيلية البلدية للسنة المالية 2024 إلى السنة المالية 2026.

قبل عام 2025، عندما يصل جميع من ولدوا بين عامي 1947 و 1949 إلى سن 75 عامًا أو أكثر، تنص مسودة الخطة على أنه ”من المهم تعزيز الجهود لتقليل عبء الرعاية التمريضية في المنزل“ في من أجل الحفاظ على استدامة نظام تأمين الرعاية.

وتهدف الوزارة إلى تعزيز النظام، مثل تقديم الخدمات الاستشارية في مراكز الدعم البلدي، من خلال التعاون مع رعاية الطفل والقطاعات الأخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)