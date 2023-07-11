5 قتلى جراء الأمطار الغزيرة في جنوب غرب اليابان

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فوكوكا، 10 يوليو (جيجي برس) - تسببت أمطار غزيرة في غرق العديد من المنازل وانهيارات أرضية وفيضانات نهرية في شمال جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان يوم الاثنين.

لقي خمسة أشخاص حتفهم وثلاثة آخرون في عداد المفقودين في محافظتي فوكوؤكا وساغا وأويتا بسبب الانهيارات الأرضية والكوارث الأخرى التي تسببت فيها الأمطار.

تشكلت مناطق تساقط الأمطار في المحافظات الثلاث، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إصدار تحذيرات خاصة بشأن الأمطار الغزيرة لثماني بلديات في فوكوؤكا وأويتا في ساعات الصباح الباكرة يوم الاثنين.

تم تخفيض التحذيرات الخاصة، التي تصدر عندما يُعتبر وقوع كارثة تحدث مرة كل عقود واقتربت أو بدأت بالفعل، إلى تحذيرات أقل حدة حوالي الساعة 5:30 مساءً.

ولا تزال الأمطار الغزيرة تهطل بشكل مستمر. وقد سجلت أجزاء من المنطقة هطول أمطار لمدة 24 ساعة بلغت متوسط شهر يوليو/تموز بأكمله. وتم التأكد من مقتل شخصين في محافظة فوكوؤكا. وفي محافظة ساغا، تم العثور على شخص بلا علامات حيوية ووضع شخصان على قائمة المفقودين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)