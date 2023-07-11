بحث: جائحة كورونا تتسبب في تأخر نمو الأطفال

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طوكيو - (جيجي برس) - اكتشفت مجموعة بحثية يابانية أن تطور الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات تأخر بمعدل 4.39 شهرًا في المتوسط ​​بسبب تأثير جائحة كورونا.

فقد قامت مجموعة الباحثين التي تضم أساسًا باحثين من جامعة كيوتو وجامعة تسوكوبا بدراسة الوضع التطوري لأطفال الحضانة البالغين من العمر 5 سنوات في إحدى البلديات في منطقة طوكيو العاصمة.

وبينما أشارت المجموعة إلى أنه لا يُعرف ما إذا كانت هناك تأخيرات مماثلة في بلديات أخرى، قالت المجموعة إن التأخير التطوري قد يكون ناجمًا عن تقليل التفاعلات مع الآخرين نتيجة إغلاقات الحضانات خلال أزمة كورونا.

تم نشر نتائج الدراسة يوم الثلاثاء في النسخة الإلكترونية من مجلة JAMA Pediatrics، المجلة الطبية التابعة لجمعية الطب الأمريكية.

تستند الدراسة على تقييمات معلمي رياض الأطفال للوضع التطوري لـ 447 طفلًا يبلغون من العمر عامًا و 440 طفلاً يبلغون من العمر 3 سنوات في جميع رياض الأطفال التي تلبي متطلبات الدولة في البلدية المدروسة بين عامي 2017 و 2019. قامت المجموعة بإجراء دراسة متابعة لنفس الأطفال بعد سنتين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)