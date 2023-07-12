مصرع فتاة في اليابان بعد أن اقترح الذكاء الاصطناعي عدم وضعها تحت الوصاية المؤقتة

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محافظة ميئ - (جيجي برس) - توفيت فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات في مدينة تسو بمحافظة ميئ في اليابان، بعد أن قررت الحكومة المحلية عدم وضعها تحت الوصاية المؤقتة بناءً على تقييم بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي.

في يونيو/ حزيران، اعتقلت شرطة محافظة ميئ والدة الفتاة البالغة من العمر 42 عامًا بتهمة إحداث إصابات في الفتاة أدت إلى وفاتها.

يستخدم النظام الذكاء الاصطناعي الذي تم تقديمه في عام 2020 البيانات المجمعة من حوالي 13000 حالة سابقة تم التعامل معها في مراكز استشارة الأطفال ويعرض نسبة الحالات السابقة التي تم وضع الأطفال فيها تحت الوصاية المؤقتة للأطفال.

ووفقًا للمحافظة، قدر النظام نسبة الوصاية المؤقتة للحالة الحالية بنسبة 39٪. ثم قررت المحافظة مراقبة الوضع دون وضع الفتاة تحت الوصاية المؤقتة، جزئيًا لأن الأم أعربت عن نيتها اتباع إرشادات موظفي مركز استشارة الأطفال.

في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أكد محافظ ميئ، كاتسويوكي إيتشيمي، أهمية القرارات التي يتخذها المسؤولون المعنيون بمثل هذه الحالات. وقال: ”الأرقام التي يعرضها نظام الذكاء الاصطناعي هي مجرد معيار“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)