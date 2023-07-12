كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

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سيؤو / طوكيو - (جيجي برس) - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان من منطقة حول بيونغ يانغ حوالي الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أنها ”رصدت ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي بعيد المدى أطلق من منطقة بيونغ يانغ قرابة الساعة العاشرة (01,00 بتوقيت غرنيتش) باتجاه بحر اليابان.

وأكدت طوكيو أيضا إطلاق الصاروخ الأربعاء، حيث قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن كوريا الشمالية أطلقت ”على الأقل صاروخا يشتبه أنه باليستي“ باتجاه اليابان.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن الصاروخ ربما أطلقت في مسار مرتفع.

وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، تشير التقديرات إلى أن الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه يوم الأربعاء سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، عند نقطة على بعد حوالي 250 كيلومترًا غرب جزيرة أوكوشيري في محافظة هوكايدو بأقصى شمال اليابان.

يُعتقد أن الصاروخ قطع مسافة تصل إلى حوالي 1000 كيلومتر ووصل أقصى ارتفاع له إلى أكثر من 6000 كيلومتر.

وقالت الحكومة اليابانية إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا استفزاز خطير وانتهاك للقرارات الدولية، وأضافت أن طوكيو قدمت احتجاجا شديد اللهجة على التجربة الكورية الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في الصين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)