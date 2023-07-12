النمل الناري السام يدخل اليابان للمرة الأولى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت وزارة البيئة اليابانية، الأربعاء، أنه تم العثور على حوالي 30 نملة صغيرة من النمل الناري في ميناء بمحافظة أوكاياما، غرب اليابان، وهو أول دخول تم تأكيده من أنواع النمل السام في البلاد.

تم اكتشاف النمل الناري في محطة حاويات دولية في ميناء ميزوشيما في مدينة كوراشيكي. تم تصنيف النمل الناري الصغير، موطنه الأصلي في أمريكا اللاتينية، على أنه من الأنواع الغريبة الغازية في اليابان.

الجهود جارية للتصدي للنمل، مثل استخدام المبيدات الحشرية.

في عام 2014، تم العثور على القليل من النمل الناري أثناء إجراءات الحجر الصحي في مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو.

تم العثور على النمل في ميناء ميزوشيما في الفخاخ اللاصقة التي أقامتها حكومة محافظة أوكاياما للإمساك بالأنواع الغريبة وحول حاوية تم نقلها من الفلبين عبر ميناء كوبي في محافظة هيوغو، المجاورة لأوكاياما.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)