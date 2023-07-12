اليابان تقبل 114 لاجئًا إضافيًا من أفغانستان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - منحت الحكومة اليابانية صفة لاجئ لـ 114 شخصًا آخرين فروا من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس/ آب 2021.

وطبقا لمصادر مطلعة، فإن الـ 114 كانوا في الأساس موظفين في المكتب المحلي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي وأفراد أسرهم.

تقبل الحكومة اليابانية كلاجئين أولئك الذين عملوا كموظفين محليين في مكتب جايكا والسفارة اليابانية في كابول، عاصمة أفغانستان.

في أغسطس/ آب من العام الماضي، حصل 98 شخصًا على صفة لاجئ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)