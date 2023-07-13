اليابان وحلف الناتو يتعاونان في مجالات الفضاء الإلكتروني والأخبار الزائفة

أخبار اليابان

فيلنيوس، ليتوانيا - (جيجي برس) - أصدرت اليابان وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الأربعاء وثيقة جديدة لتوسيع تعاونهما ليشمل أمن الفضاء الخارجي ومكافحة الأخبار الزائفة، وتعزيز حوارهما في استجابة لتحركات روسيا والصين.

وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: ”نرغب في تعميق العلاقات والتعاون في مجالات أمنية جديدة وتعزيز التعاون مع حلف الناتو“.

وأعرب ستولتنبرغ عن قلق الناتو بشأن ”تزايد البناء العسكري الكبير لدى الصين، وتحديث وتوسع قواتها النووية“.

عُقدت المحادثات على هامش قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ابتداءً من يوم الثلاثاء.

تغطي الوثيقة الجديدة، وهي برنامج الشراكة المُصممة بشكل فردي (ITPP)، الأربع سنوات حتى عام 2026، وتحل محل البرنامج الحالي للشراكة الفردية والتعاون لتعزيز التعاون بين اليابان وحلف الناتو إلى آفاق جديدة وتعكس المشاكل الناشئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)