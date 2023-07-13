استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة التلاميذ في إنجاز الواجبات المدرسية الصيفية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت شركة بينيسي اليوم الخميس عن أداة تعليمية جديدة لمساعدة تلاميذ المدارس الابتدائية في تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنجاز مهامهم الصيفية.

تهدف شركة الخدمات التعليمية اليابانية إلى مساعدة الأطفال على تنمية تفكيرهم من خلال استخدام أداة الذكاء الاصطناعي، التي ستساعدهم في اختيار موضوع بحثهم الصيفي وتعلم أساليب البحث.

قبل أن تجيب على أسئلة الأطفال بشكل فعلي، ستقوم الأداة بتعليمهم أولاً حول مفاهيم مهارة القراءة الاعلامية، أو الأشياء التي يجب أن يكونوا على علم بها عند استخدام الذكاء الاصطناعي لمهامهم، مثل عدم تقديم محتويات تم إنشاؤها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى المعلمين.

ستصدر الأداة أيضًا تحذيرات ضد أطفال يقدمون طلبات مثل طلب كتابة تقرير عن كتاب بدلاً منهم. وستقبل حتى 10 أسئلة يوميًا لمنع المستخدمين من طرح أسئلة بسيطة بشكل متكرر.

ستكون الأداة مجانية، مع الحاجة لتسجيل الآباء لاستخدامها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)