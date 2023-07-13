رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولة في الشرق الأوسط يوم الأحد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو يوم الخميس أن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو سيقوم بزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر اعتبارًا من يوم الأحد.

من المقرر أن يعقد كيشيدا محادثات مع قادة الدول الثلاث في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يؤكدوا التعاون في مجال الطاقة وغيرها من المجالات.

وستشمل المواضيع المطروحة في الاجتماعات أيضًا الوضع الدولي، بما في ذلك أوكرانيا التي تعاني من العدوان العسكري الروسي، وفقًا لما أفاد به ماتسونو في مؤتمر صحفي.

ومع الإشارة إلى أن وفدًا من رجال الأعمال اليابانيين سيرافق كيشيدا، قال ماتسونو إن جولة الشرق الأوسط تهدف أيضًا إلى مساعدة الشركات اليابانية على توسيع فرص العمل في المنطقة.

من المقرر أن يعود كيشيدا إلى اليابان يوم الأربعاء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)