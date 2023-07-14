بعد غياب 10 سنوات.. عمل جديد من استديو غيبلي للمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي

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طوكيو - (جيجي برس) - تم عرض أول فيلم روائي طويل لعملاق الأنيمي الياباني هاياو ميازاكي منذ عقد تحت اسم ”كيف تعيش؟“ يوم الجمعة.

الفيلم من تأليف وإخراج ميازاكي ، يدور فيلم استديو غيبلي عن صبي خلال الحرب العالمية الثانية يفقد والدته ويختبر رحلة مغامرة يقودها مالك الحزين الأزرق غريب في عالم آخر.

تم عرض الفيلم الذي طال انتظاره بدون مقطع دعائي أو ترويج أو أي معلومات أخرى مسبقًا باستثناء ملصق واحد، ولم يُصدِر استوديو غيبلي مقطعاً دعائياً للفيلم الذي يحمل اسم ”كيف تعيش؟“، أو يشتري أي إعلان تلفزيوني له.

و”كيف تعيش“ عمل أصلي، ولكنه سُمي على اسم رواية لجينزابورو يوشينو صدرت عام 1937.

وبحسب تصريحات لميازاكي، فإن الكتاب يلعب دوراً مؤثراً في حياة بطل فيلمه الجديد.

يؤدي الممثل الشاب سوما سانتوكي صوت الصبي البطل ، في حين أن ماساكي سودا وكو شيباساكي من بين الممثلين الصوتيين الآخرين. قام جو هيسايشي بتأليف الموسيقى، بينما قام الموسيقي كينشي يونيزو بتأليف الأغنية الرئيسية.

بعد إصدار عمله السابق ”The Wind Rises“ في عام 2013 ، أعلن ميازاكي اعتزاله إخراج أفلام أنيمي طويلة، لكنه تخلى عن الإعلان لاحقًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)