انفجار صاروخ وكالة الفضاء اليابانية خلال اختبار للمحرك

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طوكيو - (جيجي برس) - وقع انفجار أثناء اختبار احتراق أرضي لمحرك المرحلة الثانية لصاروخ ”إبسيلون-إس“ الذي يعمل بالوقود الصلب في شمال شرق اليابان صباح الجمعة.

وقع الانفجار أثناء تجربة اشتعال المحرك في المرحلة الثانية لصاروخ ”إبسيلون-إس“، في موقع اختبار في محافظة أكيتا بشمال اليابان بعد مضي حوالي دقيقة من بدء تشغيل المحرك وفقًا لوكالة الفضاء اليابانية.

وقال رجال الإطفاء المحليون إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الانفجار.

كان الاختبار مفتوحًا أمام وسائل الإعلام.

يشار إلى أن صاروخ ”إبسيلون-إس“ هو صاروخ يعمل بالوقود الصلب ويُستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، وتعتبر تجارب إطلاقه جزءًا من جهود اليابان في مجال استكشاف الفضاء وتطوير تقنيات الإطلاق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)