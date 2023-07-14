اليابان تسعى لإجراء حوار استراتيجي على المستوى الوزاري مع السعودية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تقوم اليابان بالترتيبات اللازمة لإطلاق ”الحوار الاستراتيجي“ على مستوى وزراء الخارجية مع المملكة العربية السعودية، وفقًا لمصادر حكومية يابانية صرحت بها يوم الجمعة.

من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بزيارة السعودية يوم الأحد ومن المتوقع أن يتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هذه المبادرة الجديدة.

تدرس الحكومة اليابانية أيضًا عقد اجتماعات منتظمة لوزراء الخارجية مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ستة دول في الشرق الأوسط. تأسس مجلس التعاون الخليجي، الذي يتخذ من السعودية مقراً له، للتنسيق والتعاون الإقليمي في المجالات الدفاعية والاقتصادية وغيرها.

من المقرر أن يقوم كيشيدا بزيارة السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر لمدة أربعة أيام بدءًا من يوم الأحد.

يعتزم رئيس الوزراء أن يسعى لضمان استقرار إمدادات الطاقة لليابان خلال المحادثات المخططة مع قادة الدول الثلاث الشرق أوسطية، حيث تعتمد اليابان على الشرق الأوسط لمعظم الطاقة التي تستهلكها، بما في ذلك النفط الخام. وتمثل السعودية حوالي 40٪ من واردات اليابان من النفط الخام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)