اليابان تمنح الإقامة الطارئة للأشخاص الفارين من السودان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال وزير العدل الياباني كين سايتو، الجمعة، إن الحكومة اليابانية ستعرض منح الإقامة الطارئة على الأشخاص الفارين من القتال في السودان.

سيتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على وظيفة في اليابان والوصول إلى برامج التأمين الصحي في البلاد.

وقال سايتو في مؤتمر صحفي إن السلطات اليابانية ”ستستجيب لوضع كل شخص بطريقة مناسبة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)