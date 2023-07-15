ارتفاع حالات الإصابة بالإنفلونزا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت وزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة أن متوسط عدد مرضى الإنفلونزا في المستشفيات التي يتم مراقبتها بانتظام في جميع أنحاء اليابان خلال الأسبوع حتى يوم الأحد بقي فوق 1.0 حالة، وهي العتبة التي تشير إلى وجود وباء.

وبلغ متوسط عدد الحالات المبلغ عنها من قبل حوالي 5000 مؤسسة طبية 1.66 حالة، مرتفعًا بنسبة 0.4 حالة عن الأسبوع السابق.

ووفقًا للوزارة، لم يبق هذا الرقم فوق العتبة في شهر يوليو/ تموز منذ بداية طريقة العد في عام 1999.

ويُعتقد أن انخفاض المناعة من الإنفلونزا الناجم عن عدم وجود فترات وباء الإنفلونزا منذ تفشي فيروس كورونا يكمن وراء انتشار الإنفلونزا الحالي. كما يُعتقد أن تخفيف إرشادات ارتداء الكمامات التي أقرتها الحكومة في 13 مارس/ آذار قد ساهم في ذلك.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)