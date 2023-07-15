كارلوس غصن يتحدث للصحافة اليابانية عبر الإنترنت

أخبار اليابان

طوكيو، 14 يوليو (جيجي برس) -أعلن نادي المراسلين الأجانب في اليابان يوم الجمعة أن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور ، كارلوس غصن، الذي فر من اليابان أثناء إطلاق سراحه بكفالة في انتظار محاكمته، سيشارك في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت يوم الثلاثاء.

سيتحدث غصن، 69 عامًا، عن دعوى تعويضات بقيمة مليار دولار رفعها أمام محكمة في لبنان ضد شركة صناعة السيارات اليابانية وآخرين بتهمة التشهير وتزوير الأدلة الرئيسية ، وفقًا لنادي المراسلين الأجانب في طوكيو.

في اليابان، يواجه غصن تهمة انتهاك قانون الأدوات المالية والتبادل.

سيحضر محاميه، نوبو غوهارا، المؤتمر الصحفي شخصيًا في نادي المراسلين الأجانب في طوكيو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)