【فيديو】 انفجار في موقع اختبار إطلاق صاروخ ”إبسيلون-إس“ الياباني

أخبار اليابان

هز انفجار صباح يوم الجمعة، موقع اختبار إطلاق صاروخ ”إبسيلون-إس“ الذي يعمل بالوقود الصلب، التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، خلال تجربة محرك في موقع اختبار شمالي اليابان.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ”جاكسا“ إن الخلل في الاحتراق حدث بعد 57 ثانية من التشغيل. وكانت التجربة على المرحلة الثانية من صاروخ الوقود الصلب قد بدأت في الساعة 9 صباح يوم الجمعة في موقع اختبار في مدينة نوشيرو بمحافظة أكيتا شمالي اليابان. وكان من المفترض أن تستغرق التجربة دقيقتين.

يشار إلى أن صاروخ ”إبسيلون-إس“ هو صاروخ يعمل بالوقود الصلب ويُستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، وتعتبر تجارب إطلاقه جزءًا من جهود اليابان في مجال استكشاف الفضاء وتطوير تقنيات الإطلاق.

وتخطط جاكسا لإطلاق أول صاروخ إبسيلون إس في السنة المالية القادمة.

وقال مدير المشروع في جاكسا إيموتو تاكايوكي إنه يجب تكرار اختبار محرك الاحتراق، وإنه ربما يحدث تأخير في إطلاق أول صاروخ إبسيلون إس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)