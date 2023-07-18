اليابان والسعودية تتعاونان بشأن إزالة الكربون والمعادن

أخبار اليابان

جدة - (جيجي برس) - وافق زعيما اليابان والمملكة العربية السعودية يوم الأحد على تعميق التعاون بين بلديهما في مجال الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين والأمونيا، والمعادن ذات الأهمية الاستراتيجية.

التقى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام في جدة، غرب السعودية.

خلال الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة ونصف تقريبًا، اتفق الزعيمان أيضًا على إقامة حوار استراتيجي ثنائي بين المسؤولين على مستوى وزراء الخارجية.

أعرب كيشيدا عن امتنانه لتأمين السعودية الثابت لإمدادات النفط إلى اليابان على مدى سنوات عديدة، حيث تستورد اليابان حوالي 40٪ من نفطها الخام من المملكة العربية السعودية.

”نأمل في تعزيز التعاون في مجال الطاقة“، قال كيشيدا. رد ولي العهد قائلاً إن بلاده ستعمل لصالح البلدان المستهلكة والمنتجة للنفط على حد سواء.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)