اليابان والإمارات تعززان التعاون من أجل إزالة الكربون

أخبار اليابان

أبوظبي - (جيجي برس) - وافق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن بلديهما سيعملان بشكل أكثر تعاونًا لتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون.

ستقوي اليابان والإمارات التعاون في مجال الخفض من الانبعاثات الكربونية والطاقة النظيفة وتقودان المجتمع الدولي نحو نجاح المؤتمر الـ 28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المعروف أيضًا بكوب28، وفقًا لبيان مشترك صدر عن الزعيمين اللذين التقيا في أبوظبي.

ستستضيف الإمارات محادثات الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ والتي ستبدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني.

أكد البيان أن البلدين سيتمسكان بالهدف المتمثل في تحقيق توازن صافي في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050. كما دعا جميع الأطراف في الاتفاقية إلى زيادة جهودها لتحقيق هذا الهدف.

خلال الاجتماع مع الشيخ محمد بن زايد، قال كيشيدا: ”لقد زاد التعاون بين اليابان والإمارات ليشمل ليس فقط قطاعات الطاقة التقليدية ولكن أيضًا المجالات النظيفة مثل الهيدروجين والأمونيا“. واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك الوقود ذي الانبعاثات المنخفضة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)