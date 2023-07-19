【فيديو】 فن ”التامبو“.. الرسم على حقول الأرز في اليابان!

أخبار اليابان

يعتبر الأرز هو الوجبة الرئيسية للشعب الياباني حيث يستهلك اليابانيون حوالي 8 ملايين طن من الأرز سنوياً وتبلغ حصة الفرد الواحد 55 كجم من الأرزفي العام. يتم إنتاج 98% من الأرز محلياً ويزرع في حقول الأرز التي تشكّل 54.4% من إجمالي الأراضي الزراعية في اليابان (في عام 2017). يعتبر العديد من سكّان اليابان أن حقول الأرز هي المنظر الطبيعي الرئيسي الذي يُمثّل دولتهم.

انتشر في الآونة الأخيرة فن جديد يطلق عليه اسم ”فن التامبو“. يأتي هذا الاسم من مصطلح ”تا“ أو ”تامبو“ الذي يعني حقول الأرز باللغة اليابانية. تُرسم اللوحات الفنية الضخمة في فن التامبو ليس على الورق ولكن على حقول الأرز، ويتم رسم هذه اللوحات عن طريق زراعة ألوان مختلفة من نبات الأرز باستخدام حبوب مختلفة النوع. يعتمد مبدأ هذا الفن على رؤية التصميم من مكان مرتفع مثل منصة عالية أو ما شابه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)