اجتماع مسؤولين من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - سيلتقي كبار المسؤولين اليابانيين والأمريكيين والكوريين الجنوبيين في كارويزاوا بمحافظة ناغانو في وسط اليابان يوم الخميس لمناقشة أطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الأربعاء الماضي، وفقًا لوزارة الخارجية اليابانية.

سيحضر الاجتماع تاكيهيرو فوناكوشي، المدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية اليابانية، وسونغ كيم، الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية، وكيم غون، الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)