اليابان منزعجة من ساعات العمل الطويلة للمعلمين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعربت وزارة التعليم اليابانية، في تقرير سنوي نُشر يوم الثلاثاء، عن حالة من الأزمة بسبب ساعات العمل الطويلة للمعلمين.

في التقرير الخاص بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا للسنة المالية 2022، التي انتهت في مارس/ آذار من هذا العام، أكدت الوزارة أن تصحيح ساعات العمل الطويلة للمعلمين هو مهمة عاجلة.

وأضاف التقرير أنه لا ينبغي أن يتم تثبيط الأفراد المتحمسين والقادرين عن يصبحوا معلمين بسبب تدهور ظروف العمل.

وعلى الرغم من الاعتراف بتحقيق تقدم معين في إصلاح أساليب العمل للمعلمين، لاحظ التقرير أن هناك العديد من المعلمين لا يزالون يعملون لفترات طويلة، مشيرًا إلى البيانات الأولية للمسح الذي أجري في العام المالي 2022 حول الحالة الفعلية لعمل المعلمين والتي أظهرت أن المتوسط الشهري لساعات العمل الإضافية في المدرسة لكل معلم بلغ نحو 41 ساعة لمعلمي المرحلة الابتدائية ونحو 58 ساعة لمعلمي المرحلة الإعدادية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)