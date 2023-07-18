اليابان تنتقد روسيا لتعليقها اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أخبار اليابان

طوكيو، 18 يوليو (جيجي برس) - انتقدت اليابان روسيا يوم الثلاثاء لوقف الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها إلى الأسواق العالمية عبر موانئ البحر الأسود.

فقد أوقف الكرملين في وقت سابق يوم الاثنين الاتفاق الذي وقعه مع كييف في يوليو/تموز العام الماضي بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي أن الإعلان الروسي يوم الاثنين بانتهاء الاتفاق ”مؤسف للغاية“.

وقال ماتسونو ”تتابع اليابان عن كثب الوضع حيث نشعر بالقلق بشأن تأثير قرار روسيا على إمدادات الغذاء العالمية“، محثًا روسيا على العودة إلى الاتفاق.

في مؤتمر صحفي منفصل، أدان وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي القرار الروسي. وقال هاياشي ”ستتحمل روسيا المسؤولية النهائية عن التأثير السلبي لهذا القرار“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)