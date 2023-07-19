اليابان وقطر تتفقان على ضمان استقرار سوق الغاز الطبيعي المسال

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الدوحة، قطر - (جيجي برس) - اتفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء على أن بلديهما ستعملان معًا لضمان استقرار سوق الغاز الطبيعي المسال وغيرها من أسواق الطاقة.

وفي اجتماعهما في الدوحة، أبلغ كيشيدا الشيخ تميم أن من الضروري أن يناقش المنتجون والمستهلكون مسألة استقرار سوق الطاقة. وأعرب الشيخ تميم عن استعداد بلاده لضمان إمداد مستقر.

وتعد قطر هي واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتزايدت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ بداية الحرب في أوكرانيا العام الماضي، إذ تحتاج أوروبا بشكل خاص إلى كميات هائلة لتعويض تدفقات الغاز من روسيا.

وأوضح كيشيدا أن الشركات اليابانية مستعدة للمشاركة المستمرة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية في قطر. وأعرب الشيخ تميم عن أمله في المزيد من الاستثمارات اليابانية ونقل التكنولوجيا.

واتفق الزعيمان أيضًا على أن اليابان وقطر سترقيان علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية، وتعزيز المحادثات بين مسؤوليهما الخارجية والدفاعية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)