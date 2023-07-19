رئيس الوزراء الياباني يحاول تنويع العلاقات مع الشرق الأوسط

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الدوحة - (جيجي برس) - خلال جولته الأخيرة في ثلاث دول في الشرق الأوسط، حاول رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو توسيع العلاقات اليابانية مع المنطقة لتتجاوز تأمين الإمدادات المستقرة لمصادر الطاقة.

تعمل منطقة الشرق الأوسط، التي تشكل أكثر من 90٪ من واردات اليابان النفطية الإجمالية، على تعدد صناعاتها بينما تعمل على تقليل اعتمادها على النفط للحصول على الإيرادات.

وتتصاعد حدة الوعي بوجود الصين المتزايد في الشرق الأوسط، وتأمل اليابان في إقامة علاقة ”مربحة للجميع“ مع المنطقة من خلال تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالاستدامة، التي تمتلك اليابان فيها قوة، وفقًا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية اليابانية.

وقال كيشيدا ”خلال زيارتي تمكنت مع القادة من تأكيد تعزيزنا للتعاون متعدد المستويات في نطاق واسع من المجالات مثل الطاقة والعلاقات الاقتصادية المتنوعة والأمن وتبادل القوى الناعمة“.

”كما أكدنا على أننا سنبني تعاوننا على الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على مجتمع دولي حر ومفتوح مبني على سيادة القانون. وكان من المهم متابعة وتوسيع المناقشات المكثفة التي جرت في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو/أيار“.

وأضاف كيشيدا أن اليابان ستساعد الدول الشرق أوسطية الثلاث في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز.

وقال كيشيدا ”ستوحد هذه الدول الخليجية جهودها مع اليابان لتحويل الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط إلى مركز للطاقة النظيفة يقوم بتصدير الطاقة الخالية من الكربون والمعادن الحرجة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)