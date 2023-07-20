اليابان تحظر تصدير السيارات المستعملة إلى روسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية تخطط لتوسيع نطاق حظر صادرات السيارات إلى روسيا لتشمل مجموعة واسعة من السيارات المستعملة.

في أبريل/ نيسان من العام الماضي، حظرت اليابان شحن سيارات تكلف 6 ملايين ين أو أكثر إلى روسيا كجزء من حظر صادرات السلع الفاخرة إلى البلاد.

توسيع الحظر ليشمل السيارات المستعملة، التي تحظى بطلب كبير في روسيا، يأتي في إطار جهود طوكيو لتعزيز عقوباتها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

تدرس الحكومة اليابانية حاليًا حظر صادرات السيارات البنزينية والديزل ذات سعة محرك أكبر من 1900 سي سي إلى روسيا، بالإضافة إلى جميع السيارات الهجينة والكهربائية.

يعني هذا الإجراء أن السيارات التي ستتمكن اليابان من تصديرها إلى روسيا ستكون محدودة لبعض فئات السيارات الصغيرة فقط.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)