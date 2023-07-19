الخطوط الجوية اليابانية تطلق رحلات تربط مطار هانيدا في طوكيو بالدوحة

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طوكيو - (جيجي برس) - ستفتتح الخطوط الجوية اليابانية خدمة طيران مباشرة بين مطار هانيدا في طوكيو والدوحة، عاصمة قطر ، اعتبارًا من نهاية مارس/ آذار 2024.

ستقدم الخطوط الجوية اليابانية الخدمة يوميًا باستخدام طائرة بوينج 787 متوسطة الحجم، وفقًا لإعلان الشركة يوم الثلاثاء. ستصبح الخطوط الجوية اليابانية أول شركة طيران يابانية تقدم خدمة طيران مباشرة تربط اليابان بالشرق الأوسط.

مع تعافي الطلب على السفر الجوي الدولي من الركود الناجم عن جائحة كورونا ، تهدف الخطوط الجوية اليابانية إلى تلبية الطلب على السفر إلى الشرق الأوسط لمشاهدة معالم المدينة ولأغراض العمل، فضلاً عن الطلب على العبور إلى الوجهات الأفريقية وأمريكا الجنوبية.

حاليًا، الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة هي الوحيدة التي تقدم خدمات طيران مباشرة بين اليابان والدوحة.

الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية اليابانية عضوان في تحالف ون وورلد وعملتا معًا من خلال مشاركة الرمز لرحلات الخطوط الجوية القطرية من وإلى اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)