كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول / طوكيو - (جيجي برس) - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاخ بحر اليابان صباح الأربعاء.

تم إطلاق الصاروخين من منطقة حول مطار سونان في بيونغ يانغ في حوالي الساعة 3:30 - 46 صباحًا.

وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، فقد سقطت الصواريخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وهذه هي المرة الأولى منذ 12 يوليو/ تموز التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخًا. وكانت البلاد قد أطلقت صاروخها الجديد هواسونغ-18 الباليستي البعيد المدى في ذلك اليوم.

أجرت بيونغ يانغ أحدث عمليات إطلاق صواريخ احتجاجًا على ما يبدو على الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في سيؤول يوم الثلاثاء لمناقشة سبل تعزيز الردع النووي ودخول غواصة نووية استراتيجية أمريكية إلى بوسان في جنوب كوريا الجنوبية في يوم الثلاثاء. نفس اليوم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)