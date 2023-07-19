هجوم على دبلوماسي ياباني من قبل مشردة في الولايات المتحدة

أخبار اليابان

سيليكون فالي -(جيجي برس) - تعرض القنصل الياباني العام في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية الغربية للهجوم من قبل امرأة مشردة على شارع في يونيو/ حزيران، حسبما تم الكشف عنه يوم الثلاثاء.

وقد دفعت المرأة الدبلوماسي يوزو يوشيؤكا، واصطدم رأسه بالأرض وتعرض لجرح، وفقًا لتقارير الإعلام المحلي.

وقعت الحادثة في 17 يونيو/ حزيران، واعتقلت الشرطة المحلية امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا ليس لها عنوان ثابت. واتهمت بارتكاب جريمة متحيزة والاعتداء ويُشتبه في استهدافها للآسيويين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)