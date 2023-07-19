اليابان تخسر المركز الأول في تصنيف أقوى جوازات السفر في العالم

أخبار اليابان

سنغافورة - (جيجي برس) - ازاحت سنغافورة اليابان من المركز الأول على قائمة الدول ذات جوازات السفر القوية، وفقًا لتقرير مؤشر هينلي العالمي لجوازات السفر.

ويُنشر سنوياً مؤشر قيود التأشيرات على جوازات السفر من قبل الشركة الاستشارية “هينلي وشركاه” بالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي. ويستند المؤشر إلى بيانات حرية الحركة بدون تأشيرة في جميع بلدان العالم.

ولكن خلال هذا الصيف هبطت اليابان إلى المركز الثالث بعد أن احتلت المركز الأول لمدة خمس سنوات متتالية وصعدت سنغافورة إلى المركز الأول، حيث يستطيع مواطنوها زيارة 192 وجهة من أصل 227 في جميع أنحاء العالم بدون تأشيرة مسبقة على مؤشر هينلي للربع الثاني من 2023.

احتلت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا المركز الثاني مع إمكانية دخول حاملي جوازات السفر إلى 190 دولة ومنطقة دون تأشيرة مسبقة أو بحصولهم عليها عند الوصول.

يمكن لحاملي جوازات سفر سبع دول تحتل المركز الثالث زيارة 189 دولة ومنطقة بدون تأشيرة مسبقة، وهذه الدول هي كوريا الجنوبية، النمسا، فنلندا، فرنسا، لوكسمبورغ، السويد بالإضافة إلى اليابان.

وعربياً، احتلت الإمارات المركز الأول والـ 12 عالمياً، واحتفظ جواز السفر الإماراتي بمكانه في مؤشر هينلي لجوازات السفر، بقدرة حامله على دخول 179 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول.

أفضل جوازات السفر عالميا لعام 2023:

سنغافورة (192 وجهة)

2. ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا (190 وجهة)

3 - النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد (189)

4. الدنمارك، أيرلندا، هولندا، المملكة المتحدة (188 وجهة)

5 - بلجيكا، التشيك، مالطة، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سويسرا (187 وجهة)

6- أستراليا، المجر، بولندا (186 وجهة)

7. كندا، اليونان (185 وجهة)

8. ليتوانيا، الولايات المتحدة (184 وجهة)

9- لاتفيا، سلوفاكيا، سلوفينيا (183 وجهة)

10. إستونيا، آيسلندا (182 وجهة)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)