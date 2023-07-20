مقابلة: اليابان بحاجة إلى زيادات أقوى في الأجور لتضخم ثابت

أخبار اليابان

طوكيو، 20 يوليو (جيجي برس) - قال كريسيانيس كروستينس، كبير المسؤولين في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في مقابلة أجريت مؤخرًا إن اليابان من غير المحتمل أن تحقق تضخمًا مستقرًا ما لم تتسارع زيادة الأجور.

وقال كروستينس، الذي يشغل منصب مدير التصنيفات السيادية في فيتش: ”إذا لم يكن لديك نمو كبير في الأجور، سيكون من الصعب الحفاظ على استقرار التضخم“.

كما توقع أن بنك اليابان سيحافظ على سياسته النقدية شديدة التيسير دون تغيير في المستقبل القريب لتحقيق هدف التضخم المستقر عند 2٪.

وبالنسبة للاقتصاد الياباني، قال كروستينس إن التعافي من جائحة كورونا ساهم في دعم التضخم.

وأضاف: ”هناك علامات على أن ربما ستكون مكاسب التضخم دائمة وأنها بدأت في الظهور في الأجور، على سبيل المثال، وهو أمر مهم بالنسبة لنا للوصول إلى ما يطلق عليه بنك اليابان دورة إيجابية بين الأسعار والطلب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)