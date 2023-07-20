اليابان تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر دولي في 6 أشهر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أظهرت تقديرات حكومية أن عدد الزوار إلى اليابان من يناير/ كانون الثاني وحتى يونيو/ حزيران ارتفع بنحو 21 مرة من نفس الفترة من العام السابق ليتجاوز 10 ملايين زائر.

في النصف الأول من عام 2023، زار البلاد 10,712,000 زائر، ما يمثل 64.4% من المستوى الذي كان قبل الجائحة منذ أربع سنوات، وفقًا لتقديرات منظمة السياحة الوطنية اليابانية.

أدى تخفيف الحكومة اليابانية لإجراءات الحدود المتعلقة بفيروس كورونا بشكل كبير الخريف الماضي ورفعها في نهاية أبريل/ نيسان إلى ارتفاع حاد في عدد الزوار، خاصة من شرق آسيا والولايات المتحدة.

كما ساهم في الانتعاش أيضًا ضعف الين مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.

وفي يونيو/ حزيران وحده، ارتفع عدد الزوار 17 مرة عن العام الماضي ليصل إلى 2,073,300 زائر، متجاوزًا 2 مليون زائر للمرة الأولى منذ انخفاضه المفاجئ بسبب الجائحة واستعاد 72% من المستوى الذي كان قبل الجائحة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)