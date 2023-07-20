جزاءات تأديبية لـ 117 من أفراد الشرطة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)- أظهرت بيانات وكالة الشرطة الوطنية اليابانية يوم الخميس أن عدد ضباط الشرطة والموظفين الذين تم فرض جزاءات تأديبية بحقهم في اليابان من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران ارتفع بواحد عن العام السابق ليصل إلى 117.

من هذا العدد، تم فصل 18 شخصًا وتوقيف 25 شخصًا وتخفيض رواتب 58 شخصًا وتوجيه التوبيخ لـ 16 آخرين.

من حيث نوع الجرائم، تم معاقبة 46 شخصًا - أكبر مجموعة - بسبب التحرش الجنسي أو التصوير والتصوير السري، والاعتداء غير اللائق أو غير ذلك من أشكال سوء السلوك الجنسي، تليها 25 شخصًا بسبب السرقة والاحتيال أو التزوير، و21 شخصًا بسبب حوادث المرور أو المخالفات.

أيضًا في النصف الأول من عام 2023 ، تم القبض على 26 من أفراد الشرطة، بانخفاض ثلاثة عن العام السابق. من بينهم، تم القبض على تسعة بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، مثل هتك العرض والتحرش والتصوير السري والتصوير، وثمانية بتهمة السرقة أو الاحتيال أو جرائم الممتلكات الأخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)